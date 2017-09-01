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Туляк под видом корреспондента украл медали у ветерана в Новороссийске

Туляк под видом корреспондента украл медали у ветерана в Новороссийске

Молодой человек был задержан, когда пытался продать краденное.

В полицию Новороссийска обратился местный житель с заявлением о пропаже орденов, медалей и нагрудных знаков участника Великой Отечественной войны.

«Пенсионер пояснил, что награды пропали после ухода молодого человека, представившегося корреспондентом одной из местных газет», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего безработного из Тульской области, когда он пытался сбыть похищенные медали в одном из местных ломбардов. 

В отделе полиции задержанный признался в содеянном и пояснил, что неоднократно приходил к потерпевшему под видом корреспондента известного издания.

В беседе с ветераном он узнал, где хранятся медали и ордена, и, воспользовавшись отсутствием хозяина в комнате, похитил их и скрылся.

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района УМВД России по Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Похищенные награды сотрудники полиции вернули законному владельцу. В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:30 0
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