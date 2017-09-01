Алексей Дюмин поздравил юных узловчан с Днем знаний

Фото автора и Дмитрия Черба.

В День знаний в Узловой состоялся большой праздник для всех школьников и их родителей. По набережной прошел парад первоклассников. 800 юных жителей города, взявшись за руки, прошли по главной улице города к площади Ленина.

Колонну первоклассников возглавил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поздравил школьников с началом учебного года и рассказал о начале акции «Вырасти дерево знаний».

– Дорогие наши первоклассники, родители и учителя. Поздравляю вас с Днем знаний! Сегодня для вас волнительный день – вы вступаете в школьную жизнь. Впереди вас ждет много новых открытий и знаний. Мы бы хотели, чтобы этот день запомнился вам чем-то особенным, и приготовили подарок, который будет расти вместе с вами, – набор для выращивания деревьев. Сейчас это просто маленький горшочек с семенами. Но если вы приложите свой труд и проявите заботу, из него вырастет большое дерево. Оно будет радовать и вас, и других ребят, которые придут учиться в вашу школу. Растите сами, растите свое дерево, хороших вам отметок и всего самого-самого доброго! – сказал Алексей Дюмин.

Набор для выращивания деревьев (небольшой пластиковый горшок, семена, грунт и удобрение) 1 сентября в этом году получили первоклассники в Узловой и в тульских центрах образования №8 и 34.

Акция «Вырасти дерево знаний» впервые проходит в этом году в Тульской области.

Она приурочена к Российскому дню леса, который традиционно отмечается в третью субботу сентября.

– Детей необходимо приучать к экологической культуре. Мы надеемся, что те деревья, которые ребята высадят в небольшие горшочки, украсят школьные территории и аллеи возле домов учеников, – сказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Набор для выращивания – не единственный подарок для школьников Узловского района. Каждому первокласснику вручили ранец и канцелярские принадлежности, среди которых был «Дневник узловского школьника», который был выпущен специально к 145-летию основания города.