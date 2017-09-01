Сотрудники Росгвардии провели урок безопасности в тульской школе
Школьникам напомнили основные правила безопасности.
1 сентября бойцы и военнослужащие Росгвардии по Тульской области поздравили школьников подшефных школ и их родителей с Днем знаний.
Военный оркестр Росгвардии встречал школьников на первый звонок, артисты ансамбля исполнили песни, посвященные Родине, а бойцы ОМОН, военный врач и сотрудники вневедомственной охраны, провели урок безопасности в 9-11 классах.
Правоохранители напомнили ребятам основные правила безопасного поведения на улице и дома, проработали варианты поведения в экстремальных ситуациях, приемы оказания первой медицинской помощи и напомнили о мерах безопасности с оружием для тех, чьи родители увлекаются охотой.
Также ребятам представили выставку вооружения. Подростки интересовались вопросами охраны общественного порядка на улицах родного города и требованиями для тех, кто хочет поступить на службу в Росгвардию.