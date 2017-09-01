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Администрация Тулы о ситуации в ЦО №31: «Подрядчик ушел, не закончив работы, без объяснения причин»
Фото пользователя Бабанька.

Администрация Тулы о ситуации в ЦО №31: «Подрядчик ушел, не закончив работы, без объяснения причин»

После себя рабочие оставили гору веток и ямы.

В блоге «Народный журналист» наш пользователь Бабанька написал пост о ситуации в МБОУ ЦО № 31.

- Вот так запомнят первоклашки свой первый, а выпускники последний учебный год! Рабочие убрали старый забор и обпилили деревья, оставив детям на праздник кучки на грязном асфальте и неубранные столбы, а также новые ямы, которые сигнальной ленточкой помечены только возле школы. Можно подумать, что в других местах дети не ходят!- возмущается наш читатель.

Подробней об этом можно прочитать здесь.

Администрация Тулы прислала в редакцию Myslo комментарий по поводу такой ситуации:

- В этом году был проведен аукцион для установки ограждения в структурном подразделении ЦО № 31, в ходе которого определился подрядчик — ООО «Группа компаний «Система». Срок выполнения работ по контракту — 15 августа 2017 года.

Специалисты организации выполнили демонтаж старого ограждения, для установки нового ограждения были проведены земляные работы.

Далее подрядчик ушел с объекта без объяснения причин.

26 августа заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая и начальник управления образования Татьяна Золотова провели выездное совещание, на котором присутствовали директор ЦО № 31 и представитель подрядной организации.

В связи с тем, что руководитель образовательной организации своевременно не проинформировал о ситуации, была проведена служебная проверка.

В настоящее время ведется претензионная работа по расторжению контракта и занесению организации ООО «Группа компаний «Система» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Также отметим, что приняты меры по обеспечению безопасности — на территории школы ведется видеонаблюдение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:02 +1
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