Туляки рискуют остаться без отопления из-за долгов управляющих компаний

Прокуратурой Центрального района Тулы проведена проверка оплаты управляющими организациями за потребленные ресурсы.

Выяснилось, что в нарушение условий договора по оплате теплоэнергии перед АО «Тулатеплосеть» у управляющей организации ООО «СтройМАКС» по состоянию на 21 августа имеется задолженность за поставленную тепловую энергию на горячее водоснабжение и отопление в размере 1 812 321,87 рублей.

Наличие долгов за потребленные ресурсы выявлены в:

ООО «УК «Ваш Дом», ООО «Жилсервис», ООО «ЖКХ-Гарант», ООО «ЖЭК Тульский дом», ООО «Новый город», ООО «Развитие сервис», ООО «Управление Капитальными Строениями г. Тулы», ООО «УютДом».

25 августа руководителям управкомпаний прокуратурой района внесены представления, в которых требуется погасить задолженность за потребленные коммунальные ресурсы.

«Ненадлежащее выполнение договорных обязательств по оплате поставленных коммунальных ресурсов может повлечь прекращение подачи их на объекты жизнеобеспечения населения, а также негативно отразиться на качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в предстоящий отопительный сезон», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Исполнение представлений взято прокуратурой района на контроль.