1 сентября безопасность в тульских школах обеспечат полицейские
Накануне кинологи с собаками проверили все учебные заведения.
Сотрудники полиции будут обеспечивать общественный порядок и безопасность на территории Тульской области в День знаний.
Все учебные заведения, в которых пройдут праздничные линейки, накануне проверили полицейские кинологи со служебными собаками.
Также 1 сентября вблизи школ для обеспечения правопорядка и безопасности будут дежурить экипажи ДПС и патрули сотрудников полиции.
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