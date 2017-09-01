1 сентября безопасность в тульских школах обеспечат полицейские

Накануне кинологи с собаками проверили все учебные заведения.

Сотрудники полиции будут обеспечивать общественный порядок и безопасность на территории Тульской области в День знаний.

Все учебные заведения, в которых пройдут праздничные линейки, накануне проверили полицейские кинологи со служебными собаками.

Также 1 сентября вблизи школ для обеспечения правопорядка и безопасности будут дежурить экипажи ДПС и патрули сотрудников полиции.