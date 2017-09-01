Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Фото из архива Myslo.

Турецкие товары на рынках России, больше качественной рыбы, нормы бесплатного провоза багажа в самолетах и многое другое.

Myslo публикует самые значимые изменения.

С 1 сентября на рынках РФ появятся турецкие товары

С 1 сентября Россия снимет ограничения на ввоз ряда турецких овощей. К ним относятся: салат-латук, салат айсберг, кабачки, тыквы и перец. Ограничения сняты в результате проверок турецких предприятий, которые прошли в мае текущего года.

В ответ на это Россия готова будет поставлять на турецкий рынок говядину и мясо птицы.

Напомним, что ранее Россельхознадзор по фитосанитарным соображениям запретил импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (томатов, перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв). Кроме того, под запретом на ввоз на данный момент пока еще остаются замороженные части тушек, а также субпродукты из индеек и домашних кур.

Российское гражданство украинцам

С сентября жителям Украины станет легче получить российский паспорт. Раньше им нужно было получать справки, подтверждающие их отказ от предыдущего гражданства. Новый законопроект существенно облегчит эту процедуру. Теперь не надо ждать ответа украинских властей: им достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства Украины, нотариально его заверить, а после предоставить в МВД РФ.

Присяга и лишение террористов гражданства

Принятый правительством закон предусматривает еще несколько нововведений. Всем желающим принять российское гражданство необходимо будет принести присягу, текст которой прописан в документе. Звучит клятва следующим образом: «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Людям, не желающим приносить присягу, могут отказать в предоставлении гражданства.

Кроме того, государство вправе отменить ранее принятое решение о предоставлении российского гражданства иностранцам, которые были осуждены за терроризм и экстремизм. Ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступников, если те не были их соучастниками.

Больше качественной рыбы

С 1 сентября вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», который регламентирует процессы производства, хранения и реализации рыбы

Документ впервые устанавливает нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе. Из-за ужесточения пункта о содержании льда в рыбе сократится также доля перемороженной продукции.

Кроме того, производителям запретят или же обяжут их резко сократить добавление в рыбу стимуляторов роста, которые вредны для здоровья.

К тому же рыба для детей первого года жизни будет производиться не вместе с другой продукцией, а в специальных цехах.

Переход на новый регламент продлится дольше года. До 1 марта 2019 года всем предприятиям необходимо модернизировать производства, чтобы соответствовать принятым требованиям.

Нормы бесплатного провоза багажа в самолетах

В конце сентября может вступить в силу акт об отмене обязательного бесплатного провоза багажа в самолете. Документ был подписан 30 июля, в силу вступить он должен через 60 дней со дня публикации. С этого момента авиакомпании не обязаны предоставлять пассажирам, приобретающим невозвратные билеты, бесплатное место багажа минимальной массой 10 кг. Владельцы возвратных билетов смогут провозить его по-прежнему бесплатно: платить им придется только в случае перевеса. При этом за ручную кладь взимать плату не будут.

Возмещение убытков при ДТП

Центральный банк в сентябре может снять ограничения на возмещение убытков при ДТП. Сейчас автовладелец может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба после аварии лишь в следующем случае: если участников происшествия было двое, все они застрахованы по ОСАГО и кроме транспортных средств никто в аварии не пострадал. Согласно новым условиям, ограничение на число транспортных средств, ставших участниками ДТП, будет отменено.

По материалам «Известий» и «Российской газеты».