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Сегодня в Туле ограничат движение транспортных средств

Сегодня в Туле ограничат движение транспортных средств

Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий, приуроченных к Международному дню знаний.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания туляков во время проведения праздничных мероприятий 1 сентября на отдельных улицах города будут введены ограничения:

с 0.00 до 13.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Победы (включая прилегающие территории),

с 8.00 до 13.00 там же будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Также 1 сентября для снижения транспортной нагрузки на автобусные маршруты №1, 11, 36, 36А, 44 и троллейбусные маршруты №4, 6 выйдут дополнительные единицы техники.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:41 +2
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