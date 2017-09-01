Сегодня в Туле ограничат движение транспортных средств

Ограничения связаны с проведением торжественных мероприятий, приуроченных к Международному дню знаний.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания туляков во время проведения праздничных мероприятий 1 сентября на отдельных улицах города будут введены ограничения:

с 0.00 до 13.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Победы (включая прилегающие территории),

с 8.00 до 13.00 там же будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Также 1 сентября для снижения транспортной нагрузки на автобусные маршруты №1, 11, 36, 36А, 44 и троллейбусные маршруты №4, 6 выйдут дополнительные единицы техники.