13-летней Соне из Узловой требуется помощь в борьбе с раком головного мозга

Софье Ковтун поставили страшный диагноз четыре года назад. И вы можете помочь девочке справиться с ним.

Медуллобластому червя мозжечка и IV желудочка (или, по-простому, рак мозга) у Сони обнаружили в 2014 году. С тех пор жизнь ребенка разделилась на «до» и «после». Соня перенесла операцию на головном мозге, пересадку костного мозга, высокодозную химиотерапию, лучевую терапию. Лечение проходила в РОНЦ им. Блохина (Москва), и страшную болезнь удалось победить. Соня вернулась к беззаботной жизни с играми во дворе, мультфильмами за завтраком и обучением в школе.

Но весной этого года болезнь вернулась, для всей семьи начался новый бой.

Сдаваться онкологии Соня не намерена: девочка стойко переносит бесконечные медицинские процедуры, химиотерапию, лучевую терапию. Это лечение ей обеспечивает квота. Но его не достаточно!

Помочь Соне может только противоопухолевый препарат «Вайдаза» и введение специально созданной для нее противоопухолевой вакцины.

Стоимость одного курса –

990 480 рублей.

Пока удалось собрать совсем незначительную сумму. А время диктует свои правила: согласно плану лечения, эти процедуры необходимо провести в сентябре-октябре 2017 года.

Несмотря на болезнь, девочка не опускает руки. Она учится, играет, смеется и мечтает – активный жизнерадостный ребенок. Соня примерная ученица, а еще и начинающий музыкант: окончила музыкальную школу по классу фортепьяно с одной четверкой! Теперь у нее новая цель – освоить игру на гитаре.

Другая мечта – попасть на концерт «Уральских пельменей» и посмеяться над шутками любимых артистов. Чтобы желания исполнились, Соне надо быть сильной и скорее выздороветь. И вы можете помочь ей!

Сбором средств на покупку препаратов для лечения занимается благотворительный фонд «География добра». Перечислить деньги можно двумя способами.

Способ 1.

Зайдите на сайт «Географии добра» в профиль Софьи Ковтун. Нажмите на кнопку «Помочь сейчас», заполните необходимые поля. Здесь же есть функция «Помочь бесплатно»: сделав репост записи в соцсетях, вы оповестите своих друзей и подписчиков о проблеме ребенка, тем самым расширив круг потенциальных волонтеров.

Способ 2.

Вы можете отправить СМС на номер 7522 со словом ЖИВИ (пробел) 100. 100 – это любая сумма пожертвования.

Перечисленные вами средства попадают на расчетный счет благотворительного фонда «География добра». После поступления пожертвования на странице заявки Сони изменится количество собранных денег. На сайте отражается онлайн-динамика сбора, вы можете отслеживать ее. Когда сумма станет равна 990 480 рублей, процесс остановится, девочка получит необходимые препараты.

«География добра» устроена так, что после выполнения заявки благополучатель оставляет на сайте фотоотчет и благодарность. Вы обязательно увидите, как ваше доброе дело изменило жизнь человека!

«География Добра» гарантирует: помощь получит именно тот, кому она предназначалась и именно в том объёме, в котором она была передана.

Благотворительный фонд «География Добра» geografiyadobra

Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома

ул. Мясницкая, 19 Д.

Тел. 8 800 222 2442/ info@geodobra.ru

Профиль Сони на сайте благотворительного фонда «Географии добра»

Координатор по связям с общественностью благотворительного фонда «География Добра» Юлия Рыбалова, тел. +79621800444, juliarib@geodobra.ru.

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