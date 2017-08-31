Жители деревни Кимовского района больше недели живут без воды

Порыв на обветшавшем трубопроводе в деревне Бутыровка Кимовского района Тульской области произошел 22 августа.

Как сообщили Myslo жители деревни, порыв произошел во время проведения работ по замене водонапроной башни и трубопровода. Ремонт производится в рамках программы «Народный бюджет».

– Мы сдали по 20 тысяч рублей с каждого из 25 домов. Ни подрядчик, ни вообще никто не хочет устранять прорыв, а мы в итоге больше недели живем без воды вообще! Уже давно вышли все нормативные сроки, отведенные на устранение аварии, – рассказала по телефону жительницы деревни.

По ее словам, подрядчик одновременно работает на нескольких объектах, при этом не устраняя аварию в деревне Бутыровка.