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Жители деревни Кимовского района больше недели живут без воды

Жители деревни Кимовского района больше недели живут без воды

Авария произошла во время замены водонапорной башни в деревне.

Порыв на обветшавшем трубопроводе в деревне Бутыровка Кимовского района Тульской области произошел 22 августа. 

Как сообщили Myslo жители деревни, порыв произошел во время проведения работ по замене водонапроной башни и трубопровода. Ремонт производится в рамках программы «Народный бюджет».

– Мы сдали по 20 тысяч рублей с каждого из 25 домов. Ни подрядчик, ни вообще никто не хочет устранять прорыв, а мы в итоге больше недели живем без воды вообще! Уже давно вышли все нормативные сроки, отведенные на устранение аварии, – рассказала по телефону жительницы деревни.

По ее словам, подрядчик одновременно работает на нескольких объектах, при этом не устраняя аварию в деревне Бутыровка. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:01 +1
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