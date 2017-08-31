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Юные танцоры из Киреевска примут участие в проекте на НТВ

Юные танцоры из Киреевска примут участие в проекте на НТВ

Четверо ребят станут участниками программы «Ты супер! Танцы».

2 сентября стартует новый международный конкурс «Ты супер! Танцы». Проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. Участниками первого тура стали 142 юных танцора.

В проекте примут участие четыре воспитанника школы-интерната из Киреевска: 15-летний Дмитрий Аничкин, 13-летний Мухамед Курбанов, 15-летние Артём и Алиса Наумовы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.


Премьера проекта «Ты супер! Танцы» состоится 2 сентября в 20.00 на телеканале НТВ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 +1
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