Юные танцоры из Киреевска примут участие в проекте на НТВ

2 сентября стартует новый международный конкурс «Ты супер! Танцы». Проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. Участниками первого тура стали 142 юных танцора.

В проекте примут участие четыре воспитанника школы-интерната из Киреевска: 15-летний Дмитрий Аничкин, 13-летний Мухамед Курбанов, 15-летние Артём и Алиса Наумовы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Премьера проекта «Ты супер! Танцы» состоится 2 сентября в 20.00 на телеканале НТВ.