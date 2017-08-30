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Жители Тульской области могут пожаловаться на действия коллекторов судебным приставам
Фото: openrussia.org

Жители Тульской области могут пожаловаться на действия коллекторов судебным приставам

В соответствии с Федеральным законом надзор за работой коллекторских организаций возложен на службу судебных приставов.

Жители региона могут пожаловаться на действия коллекторов судебным приставам Тульской области.

Согласно Федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», служба судебных приставов должна следить за деятельностью коллекторских организаций. В том числе, приставы должны проверять информацию от граждан о неправомерных действиях агентств по взысканию задолженностей и их сотрудников.

Пожаловаться на действия коллекторов жители Тулы и Тульской области могут по телефону: (4872) 35-02-22.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:15 +1
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