Жители Тульской области могут пожаловаться на действия коллекторов судебным приставам

Фото: openrussia.org

В соответствии с Федеральным законом надзор за работой коллекторских организаций возложен на службу судебных приставов.

Жители региона могут пожаловаться на действия коллекторов судебным приставам Тульской области.

Согласно Федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», служба судебных приставов должна следить за деятельностью коллекторских организаций. В том числе, приставы должны проверять информацию от граждан о неправомерных действиях агентств по взысканию задолженностей и их сотрудников.

Пожаловаться на действия коллекторов жители Тулы и Тульской области могут по телефону: (4872) 35-02-22.