Тульские школы примут участие в конкурсе по финансовой грамотности

С началом учебного года в России стартует педагогический конкурс на лучшую образовательную программу по финансовой грамотности, организованный при поддержке Центробанка. В прошлом году свои работы представили сотрудники более 200 образовательных организаций нашей страны, 12 из которых стали победителями. Среди них – московский лицей № 1561 и Войловская основная общеобразовательная школа, расположенная в Калужской области.

Тульские учителя тоже могут принять участие в конкурсе, представив свои педагогические разработки на суд профессионального жюри. При этом выбор формы, по которой предполагается преподавать курс финансовой грамотности, остается за образовательными учреждениями. Это могут быть несколько уроков в рамках учебных предметов «Обществознание», «Экономика», факультативные курсы или модули.

Присланные на конкурс работы будут оцениваться по трем номинациям:

«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5-9 классы)»,

«Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10-11 классы)»,

«Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте проекта до 13 октября. Подведение итогов и награждение победителей состоится 19 октября. Каждый победитель получит диплом и методические комплекты «Основы финансовой грамотности» в бумажном и в электронном виде. Эти материалы были разработаны при участии лучших специалистов финансового рынка специально для преподавания в школе.