Массовое ДТП под Тулой: подробности

Стали известны подробности аварии, которая произошла на 187-м километре трассы М-2 «Крым» в районе Маслово . Из Москвы в южном направлении двигался автомобиль «Хёндэ Солярис», зарегистрированный в Орловской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилями ВАЗ-2115, «Мицубиси Аутлендер» и «Шевроле Лачетти». Все они зарегистрированы в Тульской области. По некоторым данным, водитель «Хёндэ» мог уснуть за рулем.

В результате ДТП погиб 60-летний водитель отечественного автомобиля. Водители «Хёндэ и «Шевроле» получили незначительные травмы.



В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют все причины и обстоятельства столкновения, а также ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке трассы.