новости
новости
Регистрация
Массовое ДТП под Тулой: подробности
Фото Алексея Пирязева.

Массовое ДТП под Тулой: подробности

В аварии погиб 60-летний мужчина.

Стали известны подробности аварии, которая произошла на 187-м километре трассы М-2 «Крым» в районе Маслово. Из Москвы в южном направлении двигался автомобиль «Хёндэ Солярис», зарегистрированный в Орловской области.
 
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там произошло столкновение с автомобилями ВАЗ-2115, «Мицубиси Аутлендер» и «Шевроле Лачетти». Все они зарегистрированы в Тульской области. По некоторым данным, водитель «Хёндэ» мог уснуть за рулем.
 
В результате ДТП погиб 60-летний водитель отечественного автомобиля. Водители «Хёндэ и «Шевроле» получили незначительные травмы.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют все причины и обстоятельства столкновения, а также ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке трассы.
 
Галерея
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 1
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 2
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 3
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 4
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 5
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 6
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 7
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 8
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 9
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 10
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 11
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 12
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 13
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 14
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 15
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:56 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
погибмассовое ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 250 туляков посмотрели финал сезона «Игры престолов» на большом экране
Более 250 туляков посмотрели финал сезона «Игры престолов» на большом экране
Жители Тульской области могут пожаловаться на действия коллекторов судебным приставам
Жители Тульской области могут пожаловаться на действия коллекторов судебным приставам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.