Зампрокурора Тульской области: про аферистов, мозговые штурмы и доказательства

Перед началом прямой линии Сергей Николаевич рассказал, что за семь месяцев 2017 года в Тульской области зарегистрировано 7545 различных преступлений. Более 750 приходится на мошенничество, из которых раскрыто только 22,6%. Виной этому, в первую очередь, объективная сложность сбора доказательств.

– Прежде чем пойти на преступление, злоумышленники устраивают настоящий мозговой штурм, придумывая способы обхода законодательства. От этого и сложность в доказательстве их вины. Весьма распространены интернет-мошенничества, связанные с торговлей на различных сайтах и в соцсетях. Как правило, когда полиция подключается, то продавцы быстро возвращают деньги покупателям, – поясняет прокурор.

Однако так легко бывает не всегда. Одной из причин является правовой нигилизм рядовых жителей Тульской области, которые часто банально не в курсе изменений законодательства.

– Например, регистрируется юрлицо, получается лицензия на установку счетчиков. Приходят к пенсионеру и сообщают, что скоро всем надо будет менять водные счетчики. Тогда, мол, они будут дороже, а сейчас дешевле. Предлагают купить. Тот в надежде сэкономить соглашается, а потом выясняется, что зря отдал деньги. Но он же добровольно согласился, его же никто не принуждал, – рассуждает Сергей Савенков.

При этом он подчеркивает, что в арсенале правоохранительных органов достаточно приемов, которые помогут вывести на чистую воду мошенников.

Вот какие вопросы туляки задали на прямой линии:

– Не так давно стал жертвой мошенников, которые сначала арендовали мой автомобиль, потом купили в рассрочку, но деньги не отдали. Обращался в Советское и Центральное РОВД. Везде отказывают в возбуждении уголовного дела и направляют в суд. Эдуард Григорьевич, Тула.

– Придите ко мне на прием и принесите имеющиеся у вас документы. Мы проверим работу полиции.

– Я пострадал от мошенника, который сидит в колонии. Проверку вели около года. Не были допрошены свидетели. Недавно получил отказ: дело не возбудили. Проверку проводил Криволученский отдел полиции. Алексей Никитин, Тула.

– Мы проверим обоснованность отказа и отменим его, если будут основания. Вам необходимо прийти ко мне на прием либо воспользоваться интернет-приемной на сайте прокуратуры региона.

– Работники одной из тульских фирм пришли недавно к моему папе (он инвалид по зрению) в частный дом, представившись сотрудниками газовой службы. Она заявили, что скоро всем придется устанавливать газоанализаторы. Пока не начался массовый спрос, предложили купить прибор по более низкой цене. Он согласился и отдал деньги. Договор купли-продажи составлен грамотно, Роспотребнадзор разводит руками. Татьяна Кондрашина, Тула.

– Чтобы признать этих газовщиков мошенниками, надо провести проверку. Принесите мне все документы, которые у вас есть, и мы это возьмем на контроль. По сути здесь как раз то, о чем мы говорили. Есть юрлицо? Есть. Разрешение имеется? Скорее всего. Они легко могут сказать, что не вводили мужчину в заблуждение, а продемонстрировали преимущество своего товара, и он добровольно согласился его приобрести. Но, как правило, подключение полиции в таких случаях оказывается весьма действенной мерой.

– Брат работал грузчиком в магазине «Красное и Белое». Весной работникам заявили о недостаче в 140 тысяч и не выдали зарплату. Брат уволился и уже четыре месяца не может получить заработанные деньги. Татьяна Митина, Тула.

– Можете прийти в прокуратуру на прием ко мне или к дежурному прокурору. Либо же записаться на личный прием к прокурору области Александру Козлову. Мы возьмем это на контроль и проведем проверку.

– В прошлом году 26 июля обратился в автосервис, заказал запчасти и оставил предо­плату. Но услуга не была оказана. Написал заявление в полицию на ул. Революции, 33, но мне предложили письменно потребовать возврат денег. Сделал это еще 18 сентября 2016 года, но до сих пор ничего мне не вернули. Куда мне обратиться? Илья Семин, Тула.

– Если вы хотите эффекта, обращайтесь в прокуратуру. Можете воспользоваться интернет-приемной или же прийти и написать в областную прокуратуру заявление. Его примет дежурный прокурор, и тогда можно провести проверку по факту обращения.

досье myslo



Сергей Николаевич Савенков



Родился в 1971 году в Москве.



Свободное время предпочитает проводить активно.



Играет в хоккей.



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Прокуратура Тульской области: Тула, пр. Ленина, 55.

Дежурный прокурор: 36-43-07.

