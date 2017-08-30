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В Тульской области виновник смертельного ДТП пойдет под суд
Фото с места ДТП.

В Тульской области виновник смертельного ДТП пойдет под суд

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

И.о. прокурора Плавского района утвердил обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие установило, что 19 ноября 2016 г. пьяный мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21140. Около 10 часов вечера на 242-м км трассы М-2 «Крым» (Плавский район) водитель съехал на обочину и врезался в стоящий грузовик.

Пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Плавский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 0
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