В Тульской области виновник смертельного ДТП пойдет под суд

Фото с места ДТП.

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

И.о. прокурора Плавского района утвердил обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие установило, что 19 ноября 2016 г. пьяный мужчина ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21140. Около 10 часов вечера на 242-м км трассы М-2 «Крым» (Плавский район) водитель съехал на обочину и врезался в стоящий грузовик.

Пассажирка ВАЗа от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Плавский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.