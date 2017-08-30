Тульский лесной пожарный поборется за звание лучшего в России

С 4 по 7 сентября в подмосковном Пушкино пройдет Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный». Третий год подряд соревнования проводят Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральная авиалесоохрана.

Бороться за звание лучшего будут парашютисты-десантники авиалесоохраны, наземные лесные пожарные и десантник-пожарный Федеральной авиалесоохраны из 25 регионов страны.

Лесохозяйственное объединение Тульской области представит начальник лесной пожарно-химической станции Дмитрий Голубенков.

Летом этого года он стал победителем регионального конкурса «Лучший лесной пожарный Тульской области».

Состязания проводятся по уровню физической подготовки, знаниям теоретических основ лесопожарного дела, умениям владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно преодолевая сложную лесопожарную полосу препятствий.

Все этапы практических соревнований максимально приближены к реальной обстановке.

Многие конкурсанты имеют значительный опыт ликвидации сложных, крупных, горных лесных пожаров в экстремальных погодных условиях длительных засух, шквальных ветров и аномально жаркой погоды.

В этом году лесными пожарными России на землях лесного фонда ликвидировано более 8,6 тысяч пожаров. Около 30% пожаров возникло от гроз, причина остальных — человеческий фактор (не затушенные костры, окурки, спички, выжигания сухой травы на полях, лугах, дачных участках).

В Тульской области на землях лесного фонда лесных пожаров не возникало.