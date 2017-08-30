На улице Пирогова в Туле закрыли три кафе

В этих заведениях нашли многочисленные нарушения.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с сотрудниками УФСБ проверили, как субъекты предпринимательской деятельности соблюдают законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В организациях общественного питания ИП Джабиевой В.В., ИП Мамасолиевой Н.Д. и ООО «Восток», расположенных на ул. Пирогова в Туле, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении нарушителей составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в Центральный районный суд для рассмотрения.

Решением суда деятельность всех трех кафе приостановлена на срок от 60 до 80 суток.