новости
новости
Регистрация
На улице Пирогова в Туле закрыли три кафе

На улице Пирогова в Туле закрыли три кафе

В этих заведениях нашли многочисленные нарушения.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с сотрудниками УФСБ проверили, как субъекты предпринимательской деятельности соблюдают законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В организациях общественного питания ИП Джабиевой В.В., ИП Мамасолиевой Н.Д. и ООО «Восток», расположенных на ул. Пирогова в Туле, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении нарушителей составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в Центральный районный суд для рассмотрения.

Решением суда деятельность всех трех кафе приостановлена на срок от 60 до 80 суток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:16 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кафеРоспотребнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области утонул рыбак: лопнула резиновая лодка
В Тульской области утонул рыбак: лопнула резиновая лодка
В Туле выберут самую благоустроенную улицу
В Туле выберут самую благоустроенную улицу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.