На улице Пирогова в Туле закрыли три кафе
В этих заведениях нашли многочисленные нарушения.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с сотрудниками УФСБ проверили, как субъекты предпринимательской деятельности соблюдают законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В организациях общественного питания ИП Джабиевой В.В., ИП Мамасолиевой Н.Д. и ООО «Восток», расположенных на ул. Пирогова в Туле, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В отношении нарушителей составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в Центральный районный суд для рассмотрения.
Решением суда деятельность всех трех кафе приостановлена на срок от 60 до 80 суток.
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