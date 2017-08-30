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В Тульской области утонул рыбак: лопнула резиновая лодка

В Тульской области утонул рыбак: лопнула резиновая лодка

По данному факту проводится доследственная проверка.

29 августа в Ефремовском районе в реке Красивая Меча было обнаружено тело 40-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что 26 августа мужчина со своим другом отправился на рыбалку из Киреевска в Ефремовский район. Рыбаки стали сплавляться по реке на резиновых лодках и разъехались в разные стороны.

В какой-то момент лодка 40-летнего мужчины лопнула и пошла ко дну.

Кроме того, рыбак не умел плавать. Спасти его было некому, мужчина утонул.

Через время друг погибшего увидел, что по реке плывут вещи. Он стал искать своего приятеля, но не нашел. Мужчина обратился в полицию. Лишь спустя несколько дней пропавшего рыбака обнаружили в реке.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:36 0
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