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В Туле выберут самую благоустроенную улицу
Фото sysertnews.ru

В Туле выберут самую благоустроенную улицу

В областном центре начался второй этап общегородского конкурса, приуроченного ко Дню города.

30 августа в Туле стартовал второй этап конкурса, приуроченного ко Дню города. По его итогам выберут самую благоустроенную улицу областного центра.

Победителя определит конкурсная комиссия. В ее состав вошли представители управления по благоустройству, экономического развития, местного самоуправления и работе с общественными организациями, а также главных управлений по территориальным округам администрации города Тулы.

Во второй этап конкурса вышли улица Короленко, улица Фестивальная в поселке Первомайский, 7-й Горельский проезд, улица Набережная в поселке Косая Гора и ул. Пролетарская в поселке Шатск.

В оценке каждой улицы будут учитываться освещение прилегающей территории, состояние фасадов домов, ландшафтное озеленение, состояние ограждений, отсутствие мусора и сорняков, состояние асфальтового или щебеночного покрытия. По каждой категории комиссия будет присуждать участникам определенное количество баллов.

Трем участникам, набравшим наибольшее число баллов, будут вручены дипломы и денежные призы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:06 0
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