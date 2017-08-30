В Туле выберут самую благоустроенную улицу
В областном центре начался второй этап общегородского конкурса, приуроченного ко Дню города.
30 августа в Туле стартовал второй этап конкурса, приуроченного ко Дню города. По его итогам выберут самую благоустроенную улицу областного центра.
Победителя определит конкурсная комиссия. В ее состав вошли представители управления по благоустройству, экономического развития, местного самоуправления и работе с общественными организациями, а также главных управлений по территориальным округам администрации города Тулы.
Во второй этап конкурса вышли улица Короленко, улица Фестивальная в поселке Первомайский, 7-й Горельский проезд, улица Набережная в поселке Косая Гора и ул. Пролетарская в поселке Шатск.
В оценке каждой улицы будут учитываться освещение прилегающей территории, состояние фасадов домов, ландшафтное озеленение, состояние ограждений, отсутствие мусора и сорняков, состояние асфальтового или щебеночного покрытия. По каждой категории комиссия будет присуждать участникам определенное количество баллов.
Трем участникам, набравшим наибольшее число баллов, будут вручены дипломы и денежные призы.