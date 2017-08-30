Туляки обвиняют ветеринарный центр в убийстве питомцев

Плакаты с заголовком «Осторожно: ветеринары-убийцы» тут и там мелькают на улицах Тулы. Эти нападки — в адрес врачей Тульского ветеринарного центра. Листовкам вторят отзывы на сайте медучреждения: пользователи обвиняют сотрудников в непрофессионализме, приводящем к смерти их домашних любимцев. Что это — информационная война, организованная конкурентами, или же реальная проблема, требующая оперативного вмешательства?

Негативные комментарии — дело обычное. Но когда они идут друг за другом в большом количестве, это настораживает. Массово нелестные отзывы стали появляться в 2012 году. «Моего кота убили здешние врачи», «Если любите свое животное, бегите из этой клиники», «Залечили. Обман и откровенное издевательство», — такими сообщениями пестрит весь сайт. Они поступают до сих пор. Последнее обновление — 29 августа.

Все отзывы анонимны: ни аватарки, ни ФИО, ни контактных данных нет, только ники.

Обращения приходят и на почту редакции Myslo.

- На три десятка трагичных историй — одна благодарность, явно написанная рукой работников клиники. Более того, эта злосчастная клиника уже не раз меняла свой адрес и название, ее неоднократно поджигали в попытке найти хоть какое-то правосудие и справедливость! Вопреки всему, эта живодерня продолжала свое ужасное зверство над ни в чем не повинными животными, преследуя лишь жажду наживы и обогащения за счет несчастных хозяев. Надеюсь, это не оставит вас равнодушными. Туляки должны знать правду, — говорится в одном из сообщений (автор Андрей М.).

А недавно в городе появились «кричащие» плакаты с большими буквами: «Осторожно: ветеринары-убийцы». Ниже — адрес Центра ветеринарной медицины и отзывы с сайта компании.

Автор плакатов также неизвестен, и это вызывает вопрос: к чему анонимность в таком деле?

Чтобы прояснить ситуацию, мы попросили прокомментировать происходящее руководителя Тульского центра ветеринарной медицины Михаила Мельника. Он считает, что это происки конкурентов, причем — неудачные.

– Я видел эти плакаты, — говорит Михаил Мельник. — Стало неприятно, но я отдаю себе отчет в том, что это дело рук конкурентов. На это указывает многое. Первое — качество печати. Плакаты сделаны из хорошей бумаги, их печатали на четырехцветной флексографической машине большим тиражом — не меньше пяти тысяч экземпляров.

За это нужно отдать около 35 тысяч рублей, плюс — заплатить за распространение по городу. Видно сразу: люди не поскупились.

Вряд ли человек, питомец которого действительно пострадал от действий ветеринарных врачей, будет действовать через такую пусть и примитивную, но все же дорогостоящую антирекламу. И, тем более, он не будет скрываться. Ведь его задача — привлечь обидчика к ответственности и месть, а это возможно только через прозрачное, открытое обращение.

Здесь же все очевидно: конкуренты затеяли информационную войну с целью лишить нас доверия клиентов. Ведь наш ветеринарный центр — один из самых крупных в Туле, и, конечно, вплотную заняться нашей репутацией — значит обеспечить себе возможность расширения клиентской базы, так как расходы всё равно меньше цены повышения квалификации одного врача.

Неприятно, что тульские ветцентры выбирают нечестный способ конкурентной борьбы вместо того, чтобы самосовершенствоваться и работать над своими ошибками. Им проще назвать коллегу «убивцем» и продолжать рассказывать клиентам про инфаркты у собак вместо того, чтобы почитать кардиологию собак, и узнать, что у них не бывает клинически значимых, не фатальных инфарктов.

Что касается отзывов на сайте… Почти все они анонимны и, вероятно, написаны небольшим количеством людей (даже администратор сайта был вынужден вмешаться: три отзыва под разными никами про разных животных с одного компьютера за час!

Нам нечего скрывать. С момента открытия сайта мы запретили удалять и редактировать отзывы, каждый имеет право высказаться, что бы его к этому не побуждало.

Относительно проверки со стороны различных структур… Это неотъемлемая часть работы в правовом поле: право недовольного клиента написать жалобу (реквизиты контролирующих организаций представлены на нашем информационном стенде), обязанность организации рассмотреть её, в случае обоснованности назначить проверку, наша обязанность не препятствовать её проведению, и, в случае выявления недостатков нашей работы, их устранить.

И эти комментарии, как и реальные отзывы с сайта, в определённой степени помогают нам стать лучше для наших клиентов (и хуже для конкурентов).

Обращения жителей поступают и в Комитет ветеринарии по Тульской области. Проверка Тульском центра ветеринарной медицины на соответствие требованиям ветеринарного законодательства будет проведена в том случае, если ее одобрит прокуратура.