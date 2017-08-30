В сентябре тулякам придут квитанции за свет нового образца

Начиная с сентября 2017 года для абонентов АО «ТНС энерго Тула» будут изменены лицевые счета и форма квитанции за электроэнергию.

Для удобства абонентов в новой форме квитанции появилась возможность самостоятельного расчета суммы оплаты потребленной электроэнергии, расширен блок справочной информации.

Основные изменения:

Лицевые счета станут 12-значными. В каждый номер лицевого счета будет добавлен уникальный код региона — 71. Специально для удобства наших клиентов разработан сервис, позволяющий узнать новый номер лицевого счета. Ознакомиться с работой данного сервиса можно по ссылке tula.tns-e.ru/population.

Для абонентов появилась дополнительная таблица. Она позволяет самостоятельно рассчитать сумму к оплате за потребленную электроэнергию и оплатить показания сразу, не дожидаясь расчёта от поставщика. Возможность сразу оплатить только-что переданные показания появилась и на сайте tula.tns-e.ru.

Расширен блок справочной информации, в котором прописаны характеристики помещения, размер социальной нормы и серийный номер прибора учета. Данное нововведение позволит клиентам отслеживать все начисления и перерасчеты.

Обращаем внимание, что для передачи показаний и оплаты электроэнергии на сайте tula.tns-e.ru достаточно указать только новый номер лицевого счёта. Порядок входа абонентов в личный кабинет не изменится. Вся история переданных показаний и платежей по прежнему лицевому счёту сохранится. До 1 ноября 2017 года оплата через другие платёжные сервисы будет возможна при вводе как нового номера лицевого счета, так и старого.