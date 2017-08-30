новости
новости
Регистрация
В сентябре тулякам придут квитанции за свет нового образца

В сентябре тулякам придут квитанции за свет нового образца

Меняется форма квитанции и лицевой счет.

Начиная с сентября 2017 года для абонентов АО «ТНС энерго Тула» будут изменены лицевые счета и форма квитанции за электроэнергию.

Для удобства абонентов в новой форме квитанции появилась возможность самостоятельного расчета суммы оплаты потребленной электроэнергии, расширен блок справочной информации.

Основные изменения:

  • Лицевые счета станут 12-значными. В каждый номер лицевого счета будет добавлен уникальный код региона — 71. Специально для удобства наших клиентов разработан сервис, позволяющий узнать новый номер лицевого счета. Ознакомиться с работой данного сервиса можно по ссылке tula.tns-e.ru/population.
  • Для абонентов появилась дополнительная таблица. Она позволяет самостоятельно рассчитать сумму к оплате за потребленную электроэнергию и оплатить показания сразу, не дожидаясь расчёта от поставщика. Возможность сразу оплатить только-что переданные показания появилась и на сайте tula.tns-e.ru.
  • Расширен блок справочной информации, в котором прописаны характеристики помещения, размер социальной нормы и серийный номер прибора учета. Данное нововведение позволит клиентам отслеживать все начисления и перерасчеты.

Обращаем внимание, что для передачи показаний и оплаты электроэнергии на сайте tula.tns-e.ru достаточно указать только новый номер лицевого счёта. Порядок входа абонентов в личный кабинет не изменится. Вся история переданных показаний и платежей по прежнему лицевому счёту сохранится. До 1 ноября 2017 года оплата через другие платёжные сервисы будет возможна при вводе как нового номера лицевого счета, так и старого.

сегодня, в 15:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
квитанцииЖКХэлектроэнергия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская бейсбольная команда боролась за Кубок Москвы
Тульская бейсбольная команда боролась за Кубок Москвы
Туляков приглашают на благотворительный забег в Богородицкий дворец-музей
Туляков приглашают на благотворительный забег в Богородицкий дворец-музей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.