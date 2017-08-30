Туляков приглашают на благотворительный забег в Богородицкий дворец-музей
Спортивно-культурный праздник для детей и взрослых - забег памяти Александра Казеева - пройдет 16 сентября.
В забеге могут принять участие все желающие, для этого необходимо пройти электронную регистрацию на сайте istok-events.ru или зарегистрироваться на месте в день проведения мероприятия. Участие в благотворительном забеге бесплатное.
Организатором мероприятия стал благотворительный фонд «Исток надежды» при поддержке спонсоров, Ростуризма, Министерства
Благотворительный забег - это пилотное мероприятие проекта «Великое из малого». БФ «Исток надежды» хочет обратить внимание общества на историю нашей страны, на малые города России, ярко представить достопримечательности и внести свой вклад в развитие внутреннего туризма.