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Туляков приглашают на благотворительный забег в Богородицкий дворец-музей

Туляков приглашают на благотворительный забег в Богородицкий дворец-музей

Спортивно-культурный праздник для детей и взрослых - забег памяти Александра Казеева - пройдет 16 сентября.

В забеге могут принять участие все желающие, для этого необходимо пройти электронную регистрацию на сайте istok-events.ru или зарегистрироваться на месте в день проведения мероприятия. Участие в благотворительном забеге бесплатное.

Организатором мероприятия стал благотворительный фонд «Исток надежды» при поддержке спонсоров, Ростуризма, Министерства Культуры РФ, правительства Тульской области и администрации города Богородицка, Роспатриотцентра и Общенационального Союза некоммерческих организаций.

Благотворительный забег - это пилотное мероприятие проекта «Великое из малого». БФ «Исток надежды» хочет обратить внимание общества на историю нашей страны, на малые города России, ярко представить достопримечательности и внести свой вклад в развитие внутреннего туризма.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:33 +1
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Место
Богородицкий дворец-музей и паркТульская область

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