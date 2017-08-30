Туляков приглашают на благотворительный забег в Богородицкий дворец-музей

В забеге могут принять участие все желающие, для этого необходимо пройти электронную регистрацию на сайте istok-events.ru или зарегистрироваться на месте в день проведения мероприятия. Участие в благотворительном забеге бесплатное.

Организатором мероприятия стал благотворительный фонд «Исток надежды» при поддержке спонсоров, Ростуризма, Министерства Культуры РФ , правительства Тульской области и администрации города Богородицка, Роспатриотцентра и Общенационального Союза некоммерческих организаций.

Благотворительный забег - это пилотное мероприятие проекта «Великое из малого». БФ «Исток надежды» хочет обратить внимание общества на историю нашей страны, на малые города России, ярко представить достопримечательности и внести свой вклад в развитие внутреннего туризма.