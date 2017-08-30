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Тульская бейсбольная команда боролась за Кубок Москвы
Фото предоставлено участниками.

Тульская бейсбольная команда боролась за Кубок Москвы

Raptors впервые принимали участие в таком турнире.

Совсем недавно в Туле появилась бейсбольная команда Raptors — единственная на всю область. Сейчас парни набираются опыта, чтобы играть уверенно и качественно, ведь почти все игроки — новички.
 
В середине августа тульская команда сыграла в Кубке Москвы. Участников турнира разделили на две группы: сильную (А) и слабую (Б). Туляки первый раз играли в Кубке, поэтому их отправили к командам послабее.
 
В группе Б было шесть команд: московские «РусСтар», «Столичники», «Росомахи», Сборная Москвы, Сборная Кубы и тульские «хищники».
 
 
Наша команда, к сожалению, заняла последнее место среди более опытных соперников. Однако неудачи не расстроили ребят. Для них это только начало спортивного пути.
 
- Несмотря на все неудачи, турнир был очень важен для нас как возможность получения незаменимого игрового опыта, — рассказал Myslo менеджер команды Сергей Подгорнов. — Мы совсем молодая команда. Почти все игроки новички и до этого никогда не держали бейсбольные ловушки (бейсбольные перчатки, — прим. авт.) в руках. Нашим преимуществом является большое желание играть!
 

Верхний ряд слева-направо: Михаил Иванов, Олег Андрюшин, Юрий Стейскал, Сергей Подгорнов, Александр Дудукалов, Александр Ивлев. Нижний ряд: Вячеслав Бурлов, Антон Сухоруков, Дмитрий Чураков, Александр Мишура.
Если вы хотите попробовать свои силы в бейсболе, пишите ребятам в группе ВКонтакте!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:15 +3
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