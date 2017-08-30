Тульская бейсбольная команда боролась за Кубок Москвы

Наша команда, к сожалению, заняла последнее место среди более опытных соперников. Однако неудачи не расстроили ребят. Для них это только начало спортивного пути.

- Несмотря на все неудачи, турнир был очень важен для нас как возможность получения незаменимого игрового опыта, — рассказал Myslo менеджер команды Сергей Подгорнов. — Мы совсем молодая команда. Почти все игроки новички и до этого никогда не держали бейсбольные ловушки (бейсбольные перчатки, — прим. авт.) в руках. Нашим преимуществом является большое желание играть!



Верхний ряд слева-направо: Михаил Иванов, Олег Андрюшин, Юрий Стейскал, Сергей Подгорнов, Александр Дудукалов, Александр Ивлев. Нижний ряд: Вячеслав Бурлов, Антон Сухоруков, Дмитрий Чураков, Александр Мишура.