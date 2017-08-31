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Под Тулой в массовом ДТП погиб человек
Фото из соцсетей.

Под Тулой в массовом ДТП погиб человек

Все обстоятельства уточняются.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 31 августа, утром на 186 км трассы М-2 «Крым» (в районе Маслово). На данный момент известно, что столкнулись четыре автомобиля, среди которых ВАЗ-2115, «Тойота», «Хёндэ Солярис».

Известно об одном погибшем из отечественного автомобиля. Все обстоятельства сейчас выясняются.

На месте работают сотрудники ГИБДД. В районе ДТП образовалась серьезная пробка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:58 +1
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