Одну из улиц Тулы предлагают назвать в честь маршала Павла Полубоярова

С такой инициативой выступил туляк Сергей Бабушкин, выпускник Минского суворовского военного училища, подполковник в отставке, ветеран войны в Афганистане.

Сергей Александрович прислал в нашу редакцию письмо:

– Павел Павлович Полубояров, маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза, кавалер четырех орденов Ленина, пяти орденов Красного Знамени, ордена Октябрьской революции, двух орденов Суворова, двух орденов Кутузова, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в ВС СССР» и многих медалей.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В память о нём установлена мемориальная доска на здании вокзала ст. Кантемировка, мемориальная доска на доме в Москве, названы улицы в Наро-Фоминске и поселке Кантемировка. Его имя присвоено московской школе №770.



Павел Полубояров – уроженец Тулы (16.06.1901 — 17.09.1984 ). Окончил в 1917 году городскую гимназию Перова (ныне школа №4 Тулы). Весь боевой путь его освещен в литературе, в энциклопедиях, о нем есть много материалов в интернете.



В нашем городе-герое есть много улиц, названных в честь знаменитых земляков, но вот имя Павла Павловича Полубоярова незаслуженно забыто.

Хотя в Туле есть названия улиц, которые можно было бы переименовать, к примеру: 18-й проезд, Восточный объезд, 11-й проезд в Мясново, 12-й проезд в Мясново и так далее. В газете «Слобода» в №34 на третьей странице есть заметка о том, что улицы Тулы назовут в честь наших оружейников.



Павел Полубояров.

Неплохо было бы рассмотреть и вопрос о присвоении имени Павла Полубоярова одной из улиц. Возможно, той, на которой в 2016 году построили и возродили Тульское СВУ. Тем более впереди День танкиста, первая годовщина возрожденного Тульского суворовского училища.