В День знаний тульским студентам расскажут о безопасности на железной дороге

В этом году 375 юношей и девушек начнут осваивать железнодорожные специальности.

В ближайшую пятницу подразделения Тульского железнодорожного колледжа им. Б. Ф. Сафонова в Туле и Узловой откроют свои двери для 375 студентов первых курсов, выбравших для себя профессию железнодорожника.

В этот день руководители предприятий железнодорожного транспорта Тульской области встретятся со студентами колледжа им. Б. Ф. Сафонова и Узловского железнодорожного техникума.

Опытные железнодорожники расскажут новичкам об особенностях профессии, о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Будущих железнодорожников попросят подключиться к профилактической работе и напомнить эти правила своим сверстникам из других учебных заведений, друзьям, родным и близким.

Московская железная дорога просит педагогов всех учебных заведений и родителей напомнить ученикам и детям о необходимости простых соблюдения правил безопасности на железной дороге: пересекать железнодорожные пути можно только в специально оборудованных местах, запрещается играть на путях, повреждать и ломать оборудование – это может привести к аварии.