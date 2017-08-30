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В День знаний тульским студентам расскажут о безопасности на железной дороге

В День знаний тульским студентам расскажут о безопасности на железной дороге

В этом году 375 юношей и девушек начнут осваивать железнодорожные специальности.

В ближайшую пятницу подразделения Тульского железнодорожного колледжа им. Б. Ф. Сафонова в Туле и Узловой откроют свои двери для 375 студентов первых курсов, выбравших для себя профессию железнодорожника.

В этот день руководители предприятий железнодорожного транспорта Тульской области встретятся со студентами колледжа им. Б. Ф. Сафонова и Узловского железнодорожного техникума.

Опытные железнодорожники расскажут новичкам об особенностях профессии, о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Будущих железнодорожников попросят подключиться к профилактической работе и напомнить эти правила своим сверстникам из других учебных заведений, друзьям, родным и близким.

Московская железная дорога просит педагогов всех учебных заведений и родителей напомнить ученикам и детям о необходимости простых соблюдения правил безопасности на железной дороге: пересекать железнодорожные пути можно только в специально оборудованных местах, запрещается играть на путях, повреждать и ломать оборудование – это может привести к аварии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:29 0
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Место
ТулаУзловая

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