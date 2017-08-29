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В Тульской области за смертельное ДТП мужчина отправится в колонию на 3 года
Фото с места происшествия.

В Тульской области за смертельное ДТП мужчина отправится в колонию на 3 года

Пьяный водитель ГАЗ врезался в «Ладу».

Приговором Одоевского районного суда 26-летний житель Республики Дагестан признан виновным в ч. 4 ст. 264 УК РФ (совершение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Суд установил, что 25 ноября 2016 г. около 13.20 обвиняемый управлял автомобилем ГАЗ в состоянии опьянения. На автодороге «Белев-Чернь» Арсеньевского района на перекрестке, нарушив ПДД, грузовик врезался в автомобиль «Лада».

От полученных травм 72-летний водитель легковушки скончался в карете скорой помощи.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили водительских прав на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 0
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