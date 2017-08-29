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Тульскую семью поздравили с золотой свадьбой
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульскую семью поздравили с золотой свадьбой

Виктор и Татьяна Ахметовы вместе уже 50 лет.

В Туле во Дворце бракосочетания прошло чествование семьи Ахметовых — Виктора Ахнафовича и Татьяны Алексеевны.

В этом году Ахметовы отмечают 50-летие совместной жизни — золотую свадьбу.

У Виктора и Татьяны родилось двое детей — дочь Галина и сын Юрий, которые, глядя на пример супружеской жизни своих родителей, создали свои крепкие семьи.

Юбилярам вручили благодарственное письмо от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина и памятный подарок «Летопись семьи».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:08 +8
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