Тульскую семью поздравили с золотой свадьбой

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Виктор и Татьяна Ахметовы вместе уже 50 лет.

В Туле во Дворце бракосочетания прошло чествование семьи Ахметовых — Виктора Ахнафовича и Татьяны Алексеевны.

В этом году Ахметовы отмечают 50-летие совместной жизни — золотую свадьбу.

У Виктора и Татьяны родилось двое детей — дочь Галина и сын Юрий, которые, глядя на пример супружеской жизни своих родителей, создали свои крепкие семьи.

Юбилярам вручили благодарственное письмо от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина и памятный подарок «Летопись семьи».