Фото пресс-службы администрации Тулы.
Тульскую семью поздравили с золотой свадьбой
Виктор и Татьяна Ахметовы вместе уже 50 лет.
В Туле во Дворце бракосочетания прошло чествование семьи Ахметовых — Виктора Ахнафовича и Татьяны Алексеевны.
В этом году Ахметовы отмечают 50-летие совместной жизни — золотую свадьбу.
У Виктора и Татьяны родилось двое детей — дочь Галина и сын Юрий, которые, глядя на пример супружеской жизни своих родителей, создали свои крепкие семьи.
Юбилярам вручили благодарственное письмо от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина и памятный подарок «Летопись семьи».
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