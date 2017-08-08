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По факту драки депутата и жительницы пос. Бородинский тульские следователи возбудили уголовное дело

По факту драки депутата и жительницы пос. Бородинский тульские следователи возбудили уголовное дело

Драку обе женщины снимали на мобильный телефон.

25 августа Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней депутата МО Бородинское Киреевского района Анастасии П.

Она подозревается умышленном причинении легкого вреда здоровью жительнице поселка (ч.1 ст. 115 УК РФ).

По версии следствия, 26 июля 2017 года народная избранница находилась на стадионе «Шахтер», где встретила свою знакомую Наталью Ш., с которой у нее ранее уже возникали конфликты.

В ходе ссоры Анастасия несколько раз ударила девушку руками и ногами в лицо, грудь, а также по ногам и рукам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Санкция ч.1 ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.  

Из-за чего в тот день повздорили девушки – неизвестно, но сам конфликт обе снимали на мобильный телефон. Взаимные оскорбления переросли в потасовку. В итоге депутат разбила девушке нос, а та расцарапала лицо Анастасии и разорвала ей одежду. 

В соцсетях через несколько дней было опубликовано видео потасовки, снятое депутатом. 

Когда видео стало достоянием общественности, информация быстро распространилась по поселку.

Администраторы группы утверждают, что Наталья сама уже около полугода провоцировала депутата на конфликт, угрожая лишить ее депутатства. Нападки регулярно были публичными: в магазине девушка кидала в Анастасию продуктами, при случайной встрече на улице кричала на весь поселок оскорбления и показывала нецензурные жесты.

По факту случившегося обе женщины написали заявления. Сейчас все обстоятельства потасовки выясняет Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:39 +4
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