В Тульской области от имени руководителя Роспотребнадзора орудуют мошенники

Они звонят предпринимателям и просят, чтоб те выделили спонсорскую помощь на приобретение медоборудования.

Возобновились случаи мошенничества и вымогательства денежных средств от имени руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области на оказание спонсорской помощи на приобретение медицинского оборудования.

Роспотребнадзор сообщает, что не занимается сбором денежных средств и оказанием спонсорской помощи!

Ведомство предупреждает: ни в коем случае не перечисляйте деньги посторонним людям на банковские счета.

Обо всех подобных случаях и звонках с участием якобы руководителя или иных должностных лиц Управления сообщайте в Роспотребнадзор, полицию или по телефону горячей линии «Противодействие коррупции» 37-70-03.