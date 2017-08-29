В Тульской области от имени руководителя Роспотребнадзора орудуют мошенники
Они звонят предпринимателям и просят, чтоб те выделили спонсорскую помощь на приобретение медоборудования.
Возобновились случаи мошенничества и вымогательства денежных средств от имени руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области на оказание спонсорской помощи на приобретение медицинского оборудования.
Роспотребнадзор сообщает, что не занимается сбором денежных средств и оказанием спонсорской помощи!
Ведомство предупреждает: ни в коем случае не перечисляйте деньги посторонним людям на банковские счета.
Обо всех подобных случаях и звонках с участием якобы руководителя или иных должностных лиц Управления сообщайте в Роспотребнадзор, полицию или по телефону горячей линии «Противодействие коррупции» 37-70-03.
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