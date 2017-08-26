Погода в Туле на выходные: облачно и прохладно

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются облачные выходные. В субботу местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). В воскресенье осадков пока не предвидится.

Ветер западный, юго-западный до 10 метров в секунду. По сравнению с прошлыми выходными, будет прохладно – температура воздуха ночью – от +7 до +12, днём – до 22 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.