Где тулякам бесплатно получить консультацию юриста
Myslo публикует график бесплатных юридических консультаций в приемной правительства Тульской области на сентябрь 2017 года.
Все консультации проводятся с 15.00 до 18.00 в приемной правительства Тульской области (пл. Ленина, 2). Предварительная запись по тел.
Юридические консультации предоставляют сотрудники различных органов, организаций и общественных объединений.
5 сентября — Тульская областная адвокатская палата.
6 сентября — Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области.
7 сентября — Институт права и управления ТулГУ.
12 сентября — Тульская областная адвокатская палата.
13 сентября — Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния.
14 сентября — Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).
19 сентября — Тульская областная адвокатская палата.
20 сентября — Областная общественная организация «Тульское общество потребителей».
21 сентября — Тульский филиал Международного юридического института.
26 сентября — Тульская областная адвокатская палата.
27 сентября — Тульский государственный педагогический университет им.
28 сентября — Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.