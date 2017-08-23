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Где тулякам бесплатно получить консультацию юриста

Где тулякам бесплатно получить консультацию юриста

Myslo публикует график бесплатных юридических консультаций в приемной правительства Тульской области на сентябрь 2017 года.

Все консультации проводятся с 15.00 до 18.00 в приемной правительства Тульской области (пл. Ленина, 2). Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75.

Юридические консультации предоставляют сотрудники различных органов, организаций и общественных объединений.

5 сентября — Тульская областная адвокатская палата.

6 сентября — Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области.

7 сентября — Институт права и управления ТулГУ.

12 сентября — Тульская областная адвокатская палата.

13 сентября — Комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния.

14 сентября — Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).

19 сентября — Тульская областная адвокатская палата.

20 сентября — Областная общественная организация «Тульское общество потребителей».

21 сентября — Тульский филиал Международного юридического института.

26 сентября — Тульская областная адвокатская палата.

27 сентября — Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.

28 сентября — Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.

сегодня, в 09:39 +1
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