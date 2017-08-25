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За несвоевременное устранение коммунальной аварии наказание понесут работники «Тулагорводоканала»
Фото из архива Myslo.

За несвоевременное устранение коммунальной аварии наказание понесут работники «Тулагорводоканала»

Порыв водопровода произошел на пересечении улиц 3ои Космодемьянской и Тульского Рабочего полка. Однако аварию устранили лишь спустя сутки.

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку по факту порыва водопровода в августе на пересечении улиц 3ои Космодемьянской и Тульского Рабочего полка.

Согласно Постановлению Госстроя РФ порывы должны устраняться немедленно. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что порыв сети водоснабжения произошел 14 августа. Причиной коммунальной аварии, по сведениям АО «Тулагорводоканал», является физический износ сетей.

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Коммунальная авария на ул. Тульского рабочего полка, Фото: 1
Коммунальная авария на ул. Тульского рабочего полка, Фото: 2
Коммунальная авария на ул. Тульского рабочего полка, Фото: 3
Коммунальная авария на ул. Тульского рабочего полка, Фото: 4
Коммунальная авария на ул. Тульского рабочего полка, Фото: 5
Коммунальная авария на ул. Тульского рабочего полка, Фото: 6
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Для устранения указанного повреждения требовалась специализированная техника (для откачки илового грунта из колодца).

В указанный день необходимая техника «Тулагорводоканала» была занята на другом объекте. Восстановительные работы специалисты предприятия начали лишь 15 августа.

Из-за этого было ограничено водоснабжение дома № 79 по улице Болдина.

Неисполнение АО «Тулагорводоканал» требований законодательства привело к нарушению прав жителей города.

По результатам проверки 24 августа в адрес директора предприятия прокуратура внесла представление, в том числе с требованиями принять исчерпывающие меры по организации надлежащего водоснабжения, а также недопущению порывов на водопроводе в указанном месте.

Также прокуратура потребовала организовать надлежащую работу сотрудников общества по немедленному реагированию по всем фактам порывов и дальнейшему устранению аварий на водопроводах.

25 августа в адрес прокуратуры пришел ответ от директора АО «Тулагорводоканал» из которого следует, что все требования прокурора исполнены в полном объеме.

Начальник участка по эксплуатации сети водопровода Советского района и мастер «Тулагорводоканала» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:23 +1
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