За несвоевременное устранение коммунальной аварии наказание понесут работники «Тулагорводоканала»

Фото из архива Myslo.

Порыв водопровода произошел на пересечении улиц 3ои Космодемьянской и Тульского Рабочего полка. Однако аварию устранили лишь спустя сутки.

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку по факту порыва водопровода в августе на пересечении улиц 3ои Космодемьянской и Тульского Рабочего полка.

Согласно Постановлению Госстроя РФ порывы должны устраняться немедленно. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что порыв сети водоснабжения произошел 14 августа. Причиной коммунальной аварии, по сведениям АО «Тулагорводоканал», является физический износ сетей.

Для устранения указанного повреждения требовалась специализированная техника (для откачки илового грунта из колодца).

В указанный день необходимая техника «Тулагорводоканала» была занята на другом объекте. Восстановительные работы специалисты предприятия начали лишь 15 августа.

Из-за этого было ограничено водоснабжение дома № 79 по улице Болдина.

Неисполнение АО «Тулагорводоканал» требований законодательства привело к нарушению прав жителей города.

По результатам проверки 24 августа в адрес директора предприятия прокуратура внесла представление, в том числе с требованиями принять исчерпывающие меры по организации надлежащего водоснабжения, а также недопущению порывов на водопроводе в указанном месте.

Также прокуратура потребовала организовать надлежащую работу сотрудников общества по немедленному реагированию по всем фактам порывов и дальнейшему устранению аварий на водопроводах.

25 августа в адрес прокуратуры пришел ответ от директора АО «Тулагорводоканал» из которого следует, что все требования прокурора исполнены в полном объеме.

Начальник участка по эксплуатации сети водопровода Советского района и мастер «Тулагорводоканала» привлечены к дисциплинарной ответственности.