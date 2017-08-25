30-летняя женщина избила полицейских в Воловском районе

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Следователи богородицкого отдела СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Венева. Женщину подозревают в избиении сотрудников полиции.

По версии следствия, уроженка Узбекистана, проживающая в Веневе, 25 июля 2017 года находилась в состоянии алкогольного опьянения в поселке Волово. Решив поехать домой, женщина вызвала такси. По приезду к месту заказа водитель потребовал от нее оплатить поездку заранее, но женщина отказалась.

Таксист хотел уехать, но женщина продолжала настаивать на поездке.

Тогда водитель такси вызвал полицию. Двое прибывших сотрудников постарались утихомирить женщину, в ответ на это она расцарапала одному из стражей порядка левую щеку, а другому подбила губу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.