День города в Щёкино: праздничная афиша

Чем удивят жителей и гостей города?

26 августа в Щёкино отметят День города. По сложившейся традиции этот праздник отмечается в последнюю субботу августа.

Жителей и гостей ожидает насыщенная программа - конкурсы, фестивали, выставки, спортивные соревнования.

Одним из традиционных планируемых мероприятий станет легкоатлетический пробег, который проводится ежегодно с 2012 года. Начнется пробег в 12.00 на улице Ленина. На торжественном открытии соревнований участников поприветствует глава администрации Щёкинского района Олег Федосов.

С 14.00 начнутся основные праздничные мероприятия: в парке МБУК «Городской ДК» будет проводиться работа интерактивных площадок, организуемых центром «Вундеркинд», библиотеками Щекинского района.

Также в парке ДК с 16.00 начнется детская концертно-игровая программа «Играй, город!».

В 17.00 там же начнутся соревнования по Street Workout на площадке для воркаута.

С 16.00 на пл. Ленина будет организована выставка авто- и мототехники, ярмарка и презентация муниципальных образований.

В рамках ярмарки пройдет конкурс фирменных рецептов яблочных пирогов.

В 17.00 жители и гости города смогут посетить выставку – ярмарку «Щекинский Арбат», которая расположится по улице Ленина в районе домов 18-16. Продолжит свою работу выставка до 20.00.

В 18.00 начнется семейная конкурсно-развлекательная программа. Также на площади будет организована работа интерактивной площадки String-art (картины, надписи, сделанные из гвоздей и ниток).

Во время празднования Дня города пройдет флешмоб по созданию крупного арт-объекта в виде надписи «Щекино». Большие буквы будут изготовлены в виде деревянного панно, на котором гости праздника в течение дня будут создавать надпись из ниток.

В 19.00 для жителей и гостей города выступит оркестр народных инструментов «Тула».

С 20.00 на главной площади города Щекино начнется торжественное мероприятие. В рамках мероприятия состоится награждение граждан, коллективов предприятий и организаций, которые своими достижениями и заслугами вносят вклад в развитие города, пройдет церемония чествования молодоженов. Продолжится торжество праздничным концертом солистов и творческих коллективов Щёкинского района.

С 21.50 до 22.00 жители смогут увидеть световое шоу Portal. Завершится День города праздничным фейерверком на площади Ленина.