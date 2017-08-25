новости
новости
Регистрация
День города в Щёкино: праздничная афиша

День города в Щёкино: праздничная афиша

Чем удивят жителей и гостей города?

26 августа в Щёкино отметят День города. По сложившейся традиции этот праздник отмечается в последнюю субботу августа.

Жителей и гостей ожидает насыщенная программа - конкурсы, фестивали, выставки, спортивные соревнования.

Одним из традиционных планируемых мероприятий станет легкоатлетический пробег, который проводится ежегодно с 2012 года. Начнется пробег в 12.00 на улице Ленина. На торжественном открытии соревнований участников поприветствует глава администрации Щёкинского района Олег Федосов.

С 14.00 начнутся основные праздничные мероприятия: в парке МБУК «Городской ДК» будет проводиться работа интерактивных площадок, организуемых центром «Вундеркинд», библиотеками Щекинского района.

Также в парке ДК с 16.00 начнется детская концертно-игровая программа «Играй, город!».

В 17.00 там же начнутся соревнования по Street Workout на площадке для воркаута.

С 16.00 на пл. Ленина будет организована выставка авто- и мототехники, ярмарка и презентация муниципальных образований.

В рамках ярмарки пройдет конкурс фирменных рецептов яблочных пирогов.

В 17.00 жители и гости города смогут посетить выставку – ярмарку «Щекинский Арбат», которая расположится по улице Ленина в районе домов 18-16. Продолжит свою работу выставка до 20.00.

В 18.00 начнется семейная конкурсно-развлекательная программа. Также на площади будет организована работа интерактивной площадки String-art (картины, надписи, сделанные из гвоздей и ниток).

Во время празднования Дня города пройдет флешмоб по созданию крупного арт-объекта в виде надписи «Щекино». Большие буквы будут изготовлены в виде деревянного панно, на котором гости праздника в течение дня будут создавать надпись из ниток.

В 19.00 для жителей и гостей города выступит оркестр народных инструментов «Тула».

С 20.00 на главной площади города Щекино начнется торжественное мероприятие. В рамках мероприятия состоится награждение граждан,  коллективов предприятий и организаций, которые своими достижениями и заслугами вносят вклад в развитие города, пройдет церемония чествования молодоженов. Продолжится торжество праздничным концертом солистов и творческих коллективов Щёкинского района.

С 21.50 до 22.00 жители смогут увидеть световое шоу Portal. Завершится День города праздничным фейерверком на площади Ленина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +1
Другие статьи по темам
Место
Щекино
Прочее
День городаконцерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За несвоевременное устранение коммунальной аварии наказание понесут работники «Тулагорводоканала»
За несвоевременное устранение коммунальной аварии наказание понесут работники «Тулагорводоканала»
Минэкономразвития: в России исчезнут бумажные трудовые книжки
Минэкономразвития: в России исчезнут бумажные трудовые книжки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.