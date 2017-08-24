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Тульским ветеранам присвоят почётные звания

Тульским ветеранам присвоят почётные звания

В администрации Тулы состоялось заседание профильной комиссии.

В городской администрации прошло заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

По итогам голосования комиссией было предложено присвоить звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» участникам и ветеранам Великой Отечественной войны Василию Никифоровичу Королькову, Виктору Яковлевичу Митину и Михаилу Андреевичу Свинтицкому. Кандидатура Николая Ивановича Кульпова направлена в Тульскую областную Думу для присвоения ему звания «Почетный гражданин Тульской области».

Василий Никифорович Корольков – участник обороны Тулы, прорыва блокады Ленинграда, боев на Курской дуге, участник Парада Победы 1945 года в Москве, регулярно проводит «уроки мужества» для учащихся Центра образования № 2.

Николай Иванович Кульпов занимается общественной деятельностью и является председателем ревизионной комиссии Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов».

Виктор Яковлевич Митин – «сын полка», войну встретил 12-летним подростком, Сейчас он входит в состав Президиума Совета Тульского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Михаил Андреевич Свинтицкий трудится в региональной общественной организации по содействию ветеранам-строителям Тульской области.

Окончательное решение о присвоении почётных званий будет принято на заседании Тульской городской Думы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:40 0
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