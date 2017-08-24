В Туле предприниматель незаконно занял участок вдоль железной дороги под автостоянку

Фото: tour-center-msk.ru

Тульская транспортная прокуратура потребовала тульского предпринимателя освободить незаконно занятый участок. Владелец паркинга решил расширить территорию автопарковки на 500 квадратных метров. Он незаконно оградил участок вдоль железной дороги и разместил там дополнительные места для стоянки машин.

Сейчас в отношении предпринимателя и начальника стоянки возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того начальник автостоянки привлечен к дисциплинарной ответственности.

Сейчас незаконно занятый земельный участок полосы отвода железной дороги освобожден.