Фото: tour-center-msk.ru
В Туле предприниматель незаконно занял участок вдоль железной дороги под автостоянку
Незаконный паркинг занял 500 квадратных метров.
Тульская транспортная прокуратура потребовала тульского предпринимателя освободить незаконно занятый участок. Владелец паркинга решил расширить территорию автопарковки на 500 квадратных метров. Он незаконно оградил участок вдоль железной дороги и разместил там дополнительные места для стоянки машин.
Сейчас в отношении предпринимателя и начальника стоянки возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того начальник автостоянки привлечен к дисциплинарной ответственности.
Сейчас незаконно занятый земельный участок полосы отвода железной дороги освобожден.
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