Прокуратура заставила тульских коммунальщиков очистить двор от мусора

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Поводом для вмешательства правоохранителей стало обращений жителей дома, которые пожаловались на антисанитарию.

Сотрудники прокуратуры Центрального района провели выездную проверку по адресу: проспект Ленина, д. 105-А. Незадолго до этого жильцы пятиэтажки пожаловались на переполненные контейнеры и антисанитарное состояние двора.

В ходе проверки выяснилось: около мусорных контейнеров свалены банки и пакеты с отходами. Территория длительное время не убирается, мусор не вывозится. Дом находится на обслуживании УК «Чистый город».

В адрес руководителя организации было внесено представление. В итоге коммунальщики немедленно очистили двор от мусора. Был усилен контроль за своевременным и качественным проведением работ по очистке территории контейнерной площадке от бытовых отходов, согласно графику дежурств.

За ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей руководством управляющей компании принято решение о привлечении специалиста по благоустройству к дисциплинарной ответственности.