Аварийные отключения электроэнергии произошли в Донском и Богородицке

В 20.05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в микрорайоне Северо-Задонск города Донской. В зону отключения попали 330 домов с общей численностью населения около 8500 человек.

Также без света остались более 700 жителей Богородицка. Сотрудники экстренных служб работают над устранением неполадок. Ситуация находится на контроле в региональном Управлении МЧС.

Напомним, ранее стало известно об аварийных отключениях в Венёве, а также в Кимовском и Узловском районах. Там без света остались более трёх тысяч человек. По информации ГУ МЧС России по Тульской области, аварийные работы в Венёве завершены, подача электроэнергии восстановлена.