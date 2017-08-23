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Аварийные отключения электроэнергии произошли в Донском и Богородицке

Аварийные отключения электроэнергии произошли в Донском и Богородицке

В Венёве ремонтные работы завершены – электроснабжение восстановлено.

В 20.05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в микрорайоне Северо-Задонск города Донской. В зону отключения попали 330 домов с общей численностью населения около 8500 человек.

Также без света остались более 700 жителей Богородицка. Сотрудники экстренных служб работают над устранением неполадок. Ситуация находится на контроле в региональном Управлении МЧС.

Напомним, ранее стало известно об аварийных отключениях в Венёве, а также в Кимовском и Узловском районах. Там без света остались более трёх тысяч человек. По информации ГУ МЧС России по Тульской области, аварийные работы в Венёве завершены, подача электроэнергии восстановлена.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:28 0
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Место
ДонскойСеверо-ЗадонскБогородицк

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