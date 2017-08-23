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В трёх районах Тульской области более 1000 домов остались без электричества

В трёх районах Тульской области более 1000 домов остались без электричества

Свет отключён в 325 домах Венёва, а также в Кимовском и Узловском районах. На местах работают оперативно-выездные бригады энергетиков и спасателей.

В 18.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в посёлках Никольское, Дубовое и Епифань Узловского района. В зону отключения попали 275 домов с общей численностью населения более 1000 человек.

Примерно в то же время аналогичное сообщение поступило из Кимовского района – 525 домов посёлка Епифань оказались обесточены. В них проживают порядка 2200 человек.

Кроме того, аварийное отключение зафиксировано в Венёве. Без света остались 325 домов с общей численностью населения более 14000 человек.

На местах отключений работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» и оперативные группы спасателей. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Сотрудники МЧС предупреждают о возможном частичном нарушении водоснабжения в обесточенных домах.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:27 +1
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