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Туляков приглашают на лекцию о корейской литературе

Туляков приглашают на лекцию о корейской литературе

Также на мероприятии будет презентована выставка «Страна утренней свежести», посвящённая древней и современной истории Кореи.

В Центральной городской библиотеке имени Л. Н. Толстого в следующий вторник, 29 августа, состоится подписание договора о дружбе и сотрудничестве между «Тульской библиотечной системой» и Институтом изучения России и Алтая Государственного университета Чунбук, Республика Корея.

На церемонии подписания договора будет присутствовать полномочный представитель Института изучения России и Алтая, профессор Пак Сун Юн, которая училась и защищала диссертацию в Пушкинском доме (Санкт-Петербург). Профессор Пак выступит с лекцией о корейской литературе. Приглашаются все желающие.

Также во время мероприятия будет презентована выставка «Страна утренней свежести», материалы которой посвящены истории и культуре Кореи. Во время заседания будет показан документальный фильм. Телефон для справок: 35-34-38, Ольга Евгеньевна Веденеева. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +3
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