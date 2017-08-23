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В Пролетарском районе Тулы мужчина жестоко избил и ограбил прохожую

В Пролетарском районе Тулы мужчина жестоко избил и ограбил прохожую

Добычей злоумышленника стали личные вещи общей стоимостью 33700 рублей.

Пролетарским районным судом рассмотрено ходатайство следователя отдела полиции «Криволученский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю областного центра. Он обвиняется в грабеже.

По версии следствия, 19 августа обвиняемый на улице напал на ранее ему незнакомую женщину. Грабитель нанес своей жертве удар кулаком в голову, а когда та упала, жестоко избил ногами, а затем похитил имущество на общую сумму 33700 рублей.

Затем преступник скрылся с места происшествия и распорядился добычей по своему усмотрению. Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда. Расследование уголовного дела по факту грабежа находится на контроле в прокуратуре Пролетарского района.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 0
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