Туляки растянули на главной площади города огромный триколор

Фото Алексея Пирязева

На площади Ленина началось празднование Дня флага. Десятки волонтёров растянули огромное бело-сине-красное полотнище.

Кроме того, на площади прошёл велопробег – туляки на двухколёсных машинах проехали до площади Флага, расположенной на набережной Упы. Также по площади проехали юные велосипедисты с воздушными шарами и флажками.

Подробный фоторепортаж с праздника появится на MySLO чуть позже, а пока напоминаем: в связи с проведением Дня флага на некоторых улицах Тулы до 20.00 ограничено движение, остановка и парковка. Заранее выбирайте пути объезда.