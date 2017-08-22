Фото Алексея Пирязева
Туляки растянули на главной площади города огромный триколор
В городе проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага России.
На площади Ленина началось празднование Дня флага. Десятки волонтёров растянули огромное бело-сине-красное полотнище.
Кроме того, на площади прошёл велопробег – туляки на двухколёсных машинах проехали до площади Флага, расположенной на набережной Упы. Также по площади проехали юные велосипедисты с воздушными шарами и флажками.
Подробный фоторепортаж с праздника появится на MySLO чуть позже, а пока напоминаем: в связи с проведением Дня флага на некоторых улицах Тулы до 20.00 ограничено движение, остановка и парковка. Заранее выбирайте пути объезда.
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