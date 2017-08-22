На трассе «Крым» под Тулой произошла авария с участием двух фур и автобуса

Фото Михаила Рябикова

Ещё одна машина находится в кювете. В ДТП никто не пострадал.

Очевидцы сообщили в редакцию MySLO о крупном ДТП. Оно произошло на трассе М-2 «Крым», неподалёку от съезда к посёлку Маслово.

Там столкнулись две грузовые фуры, пассажирский автобус с украинскими номерами, следовавший по маршруту «Черновцы – Москва» и Mitsubishi Outlender.

Автобус получил несильный удар в правый бок и съехал на обочину. Ещё один участник аварии – черный кроссовер Mitsubishi вылетел в кювет.

Корреспондент MySLO связался с руководителем пресс-службы УМВД России по Тульской области Андреем Ярцевым.

Андрей Ярцев По предварительной информации, водитель автобуса Setra не справился с управлением и после касательного столкновения со встречным грузовиком MAN съехал на обочину. Затем грузовик столкнулся с тягачом Mercedes и автомобилем Mitsubishi Outlender, который после столкновения съехал в кювет. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас на участке трассы, где произошло ДТП, незначительно затруднено движение. На месте работают сотрудники полиции.