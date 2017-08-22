новости
новости
Регистрация
На трассе «Крым» под Тулой произошла авария с участием двух фур и автобуса
Фото Михаила Рябикова

На трассе «Крым» под Тулой произошла авария с участием двух фур и автобуса

Ещё одна машина находится в кювете. В ДТП никто не пострадал.

Очевидцы сообщили в редакцию MySLO о крупном ДТП. Оно произошло на трассе М-2 «Крым», неподалёку от съезда к посёлку Маслово.

Там столкнулись две грузовые фуры, пассажирский автобус с украинскими номерами, следовавший по маршруту «Черновцы – Москва» и Mitsubishi Outlender.

Автобус получил несильный удар в правый бок и съехал на обочину. Ещё один участник аварии – черный кроссовер Mitsubishi вылетел в кювет.

Корреспондент MySLO связался с руководителем пресс-службы УМВД России по Тульской области Андреем Ярцевым.

Андрей Ярцев

По предварительной информации, водитель автобуса Setra не справился с управлением и после касательного столкновения со встречным грузовиком MAN съехал на обочину. Затем грузовик столкнулся с тягачом Mercedes и автомобилем Mitsubishi Outlender, который после столкновения съехал в кювет. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас на участке трассы, где произошло ДТП, незначительно затруднено движение. На месте работают сотрудники полиции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:50 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП на трассемассовое ДТП в Тулетрасса М-2 КрымУГИБДД УМВД России по Тульской областиавария с автобусом
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки растянули на главной площади города огромный триколор
Туляки растянули на главной площади города огромный триколор
Деревья на проспекте Ленина могли поджечь подростки
Деревья на проспекте Ленина могли поджечь подростки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.