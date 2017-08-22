Подробности ДТП на трассе под Тулой: водитель автобуса пытался уйти от столкновения

Фото Алексея Пирязева

Пассажиров уже забрали с места аварии другие автобусы. На месте происшествия собралась серьёзная пробка.

Напомним, массовое ДТП на 186-м километре трассы «Крым» произошло сегодня в 18.05. Там столкнулись два грузовика – один из Москвы, другой из Орла, автобус Setra с украинскими номерами и Mitsubishi Outlander. По счастливой случайности никто не пострадал.

Корреспонденты MySLO побывали на месте аварии и пообщались с очевидцами. Оказалось, водитель автобуса не успел вовремя затормозить на светофоре и, уходя от столкновения с попутным грузовиком, съехал на обочину.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. В обе стороны образовалась серьёзная пробка. Пассажиров, следовавших из украинских Черновцов в Москву, уже забрали другие автобусы.