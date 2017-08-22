Как тулякам добиться перерасчёта страховой пенсии

Для этого нужно обратиться в отдел Пенсионного Фонда с необходимыми документами.

Специалисты тульского отделения Пенсионного Фонда России рассказали о том, как добиться перерасчёта страховой пенсии с учётом не страховых периодов. К ним относятся отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, уходу за инвалидами и пожилыми людьми, а также служба в армии по призыву.

Перерасчет страховой пенсии по старости в соответствии с «не страховыми» периодами происходит по заявлению пенсионера, которое необходимо подать в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии.

Помимо типового заявления также понадобится паспорт и документы, подтверждающие «не страховые» периоды. Перерасчет размера пенсии производится с первого числа следующего месяца. Если в результате перерасчета в соответствии с имеющимися «не страховыми» периодами размер пенсии уменьшается, перерасчет не производится.

За перерасчётом не следует обращаться гражданам, которым пенсия была назначена с 1 января 2015 года и позднее, поскольку им при назначении пенсии уже был установлен наиболее выгодный вариант начисления с учетом новой пенсионной формулы.