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Где в Туле не будет электричества 23 августа

Где в Туле не будет электричества 23 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых отключений.

Ремонтные и профилактические работы пройдут с 9 до 17 часов на 14 улицах областного центра:

  • ул. Каминского, 2-11,
  • ул. Пирогова, 22, 28-а, 28,
  • ул. Пушкинская, 9,
  • ул. Жуковского, 23,
  • ул. Тургеневская, 33,
  • ул. Некрасова, 54,
  • ул. Перекопская, 5-б, 7, 5, 5-а,
  • ул. Железнодорожная, 34, 36, 38, 40,
  • ул. Комсомольская, 226-а,
  • 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
  • п. Скуратово: ул. Скуратовская, 2-78 (чётн.).

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
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