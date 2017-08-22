Где в Туле не будет электричества 23 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых отключений.
Ремонтные и профилактические работы пройдут с 9 до 17 часов на 14 улицах областного центра:
- ул. Каминского, 2-11,
- ул. Пирогова, 22, 28-а, 28,
- ул. Пушкинская, 9,
- ул. Жуковского, 23,
- ул. Тургеневская, 33,
- ул. Некрасова, 54,
- ул. Перекопская, 5-б, 7, 5, 5-а,
- ул. Железнодорожная, 34, 36, 38, 40,
- ул. Комсомольская, 226-а,
- 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.),
- п. Скуратово: ул. Скуратовская, 2-78 (чётн.).
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