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День флага в Туле: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

День флага в Туле: фоторепортаж

Празднования развернулись на главной площади города и продолжились велопробегом до площади Флага на берегу Упы.

22 августа в каждом регионе России отметили День флага. Туляки отдали дань уважения символу государства на главной площади города. На праздник собрались сотни горожан. Традиционно мероприятие открыл гимн Российской Федерации в исполнении тульских артистов. Волонтеры и представители молодежных организаций устроили для гостей праздника красочный флешмоб.

Волонтеры выстроились с табличками цветов триколора.

К ним присоединились юные туляки на беговелах. 

Вслед за ними представители молодежных течений и ведомств вынесли на площадь символ нашей страны. 

Все желающие на площади выстроились на расчерченную волонтерами на асфальте карту России и, взяв в руки клубки синей, красной и белой пряжи, «связали» разные регионы страны.

Продолжился праздник выступлениями звезд тульской эстрады. 

Корреспондент MySLO пообщался с гостями праздника и узнал, что они думают о Дне Флага.

Валерий Шерин

- Я считаю, что наше старшее поколение гордилось, гордится и будет гордиться своей страной. Нашим родителям, дедушкам, бабушкам мы всегда говорим огромное спасибо за те подвиги, которые ими были совершены и за то, что они сохранили для нас нашу страну. А мы, по сути, сейчас делаем все тоже самое и даем повод для гордости. Мы делаем все возможное, чтобы любовь к своей стране только крепла и усиливалась.

Юлия Вепринцева, министр молодежной политики Тульской области:

Юлия Вепринцева

- В этот день хочется пожелать молодому поколению развития, достижения целей, которые они перед собой ставят. У нас замечательная молодежь!

Анна Хромченкова

Анна Хромченкова

- Праздник Российского флага, выступление тульских групп - это вообще очень здорово. Очень приятно побывать в центре событий здесь, на главной площади города, поучаствовать в таком замечательном событии. Это праздник единства нашей страны. Флаг Российской Федерации объединяет огромное количество людей, проживающих в нашей огромной стране. У нас многонациональная страна, но все мы вместе единое целое, мы россияне.

Сергей Пронин

- Для меня День флага - это праздник, который объединяет всю страну. Ведь флаг - это главный символ нашей станы, то, чем гордится каждый гражданин Российской Федерации. Поэтому для меня День флага - очень важное событие. Я очень рад, что так много людей пришли сегодня на праздник.

Елена Крюкова

- Я сегодня пришла на праздник с дочерью и мужем. Россия - моя Родина, а флаг - главный символ нашей страны. Для меня это один из самых патриотических праздников в стране. Это День нашего национального символа. Каждый раз глядя на триколор, я испытываю гордость за нашу страну, огромную и дружную.

Валентина Трофимова

- Сегодня большой праздник и мы рады, что у нас флаг, который объединяет так много замечательных людей. Нашему подрастающему поколению очень хочется пожелать здоровья, счастья, любви и процветания во всех делах.

Галина Кальзяева

- Мы очень довольны, что у нас такая молодежь! Даже на душе приятно, что наша молодежь не потеряна, что сегодня молодые люди гордятся своей страной. Мы очень благодарны, что сегодня устроили такой потрясающий праздник! 

В конце праздничного концерта колонна велосипедистов с триколорами проехала круг почета по площади Ленина, продолжила свой путь через Тульский кремль, затем проехала через улицу Металлистов, Зареченский мост и финишировала на площади Флага, на набережной Упы. 

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День флага в Туле, Фото: 66
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 21:07 0
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