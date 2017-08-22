День флага в Туле: фоторепортаж

- Я считаю, что наше старшее поколение гордилось, гордится и будет гордиться своей страной. Нашим родителям, дедушкам, бабушкам мы всегда говорим огромное спасибо за те подвиги, которые ими были совершены и за то, что они сохранили для нас нашу страну. А мы, по сути, сейчас делаем все тоже самое и даем повод для гордости. Мы делаем все возможное, чтобы любовь к своей стране только крепла и усиливалась.