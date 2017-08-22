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23 августа в Пролетарском районе Тулы отключат воду

23 августа в Пролетарском районе Тулы отключат воду

Специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановый ремонт.

Завтра, 23 августа, в Пролетарском округе Тулы отключат водоснабжение. Рабочие «Тулагорводоканала» проведут плановые ремонтные работы по адресам: ул. Фучика, 1-й проезд Марины Расковой, ул. Баженова, 38-а.

В связи с этим с 10.00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

  • четная сторона по ул. Фучика от 1-го проезда Марины Расковой до ул. Марины Расковой;
  • ул. Баженова, 36, 38, 38-а, 40-а,
  • ул. Дементьева, 29, 31, 35,
  • ул. Кутузова, 40, 41, 41 к. 2, 43 к. 2.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 +1
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