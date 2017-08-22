23 августа в Пролетарском районе Тулы отключат воду

Завтра, 23 августа, в Пролетарском округе Тулы отключат водоснабжение. Рабочие «Тулагорводоканала» проведут плановые ремонтные работы по адресам: ул. Фучика, 1-й проезд Марины Расковой, ул. Баженова, 38-а.

В связи с этим с 10.00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам: