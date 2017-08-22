23 августа в Пролетарском районе Тулы отключат воду
Специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановый ремонт.
Завтра, 23 августа, в Пролетарском округе Тулы отключат водоснабжение. Рабочие «Тулагорводоканала» проведут плановые ремонтные работы по адресам: ул. Фучика, 1-й проезд Марины Расковой, ул. Баженова, 38-а.
В связи с этим с 10.00 и до окончания работ воды не будет по следующим адресам:
- четная сторона по ул. Фучика от 1-го проезда Марины Расковой до ул. Марины Расковой;
- ул. Баженова, 36, 38, 38-а, 40-а,
- ул. Дементьева, 29, 31, 35,
- ул. Кутузова, 40, 41, 41 к. 2, 43 к. 2.
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